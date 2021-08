Chiara Ferragni si trova in Sardegna per trascorrere le vacanze con la sua famiglia. Qualche giorno fa ha pubblicato su instagram una foto al mare, in cui mostrava il suo lato B. Diversi sono stati gli apprezzamenti da parte dei suoi fan ma, tra questi, non sono mancati gli insulti da parte degli haters. L’influencer è, infatti, stata inondata da migliaia di polemiche, per esempio, in molti hanno sottolineato che, in quanto madre, dovrebbe limitarsi nella pubblicazione di determinati contenuti: “Ma che vergogna che sei, madre di due figli”. Altri, invece, l’hanno accusata di aver utilizzato photoshop: “Pure Chiara Ferragni usa Photoshop. Ma una foto naturale mai?”. Chiara ha, però, deciso di mantenere il silenzio e di continuare a postare scatti simili.