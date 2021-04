Massa grassa come trasformarla? Dieta settimanale

La dieta dura il tempo necessario per il raggiungimento dei risultati prefissati.

I primi risultati, se seguita in modo dettagliato si verificheranno già dalla seconda settimana.

Non dovrai mangiare in questo modo per tutta la vita, ma fino a quando, raggiungi l’obiettivo, questa dieta lascerà il posto a quella di mantenimento utile alla stabilizzazione dei risultati.

Cambiare le abitudini alimentari

Alcuni dei problemi che deciderai di risolvere con l’esecuzione di un corretto piano alimentare sono la diretta conseguenza delle abitudini alimentari avute fino a questo momento; più sarai in grado di cambiarle e di seguire in modo scrupoloso le indicazioni dietetiche maggiori saranno i risultati che raggiungerai. Seguendo il nuovo regime alimentare, tuttavia, potrai a volte avvertire un senso di pienezza e gonfiore a volte di fame; tali sensazioni, che potranno verificarsi soprattutto durante il primo periodo, sono il preludio di una migliore condizione fisica e non dovranno essere compensate per mezzo di manomissioni del piano alimentare, sotto forma di aggiunte o riduzioni.

E’ naturale che la quantità dei vari alimenti potranno sembrare a volte maggiori e a volte minori rispetto a quelle assunte recentemente, ma è un’errore giudicare un piano alimentare, sviluppato secondo le regole della scienza della nutrizione, sulla base di errate abitudini alimentari.

GIORNO 1 – Lunedì

Colazione: Latte delattosato o vegetale 150 ml, 3 Gallette di riso o mais con 25 gr di marmellata senza semi, Caffè

Spuntino: Frutta di stagione 150 gr

Pranzo: 80 gr di riso basmati con 200 gr di minestrone passato, 150gr di insalata mista di ortaggi crudi; Condimenti: 1 cucchiaio di olio, succo di limone a scelta

Merenda: 20 gr di Mandorle pelate, tisana massimo un cucchiaino di zucchero meglio miele

Cena: 150gr di petto di pollo, 200 gr di insalata mista, 60gr di pane integrale; Condimenti: 1 cucchiaio di olio, succo di limone a scelta

Durante la giornata acqua: 2 L oligominerale

GIORNO 2 – Martedì

Colazione: Spremuta di arancia 150 ml, 50gr biscotti di riso, Caffè

Spuntino: Frutta di stagione 150 gr

Pranzo: 90 gr di pasta integrale con 200 gr di zucchine, 200 gr di pollo alla piastra; Condimenti: 1 cucchiaio di olio, succo di limone a scelta

Merenda: Frutta di stagione 150 gr, 125 gr di yogurt greco 0% grassi

Cena: 300 gr di filetto di merluzzo, 200 gr di songino; Condimenti: 1 cucchiaio di olio, succo di limone a scelta

Durante la giornata acqua: 2 L oligominerale

GIORNO 3 – Mercoledì

Colazione: Latte delattosato o vegetale 150 ml, 3 Gallette di riso o mais con 25 gr di marmellata senza semi, Caffè

Spuntino: Frutta di stagione 150 gr o spremuta di arancia

Pranzo: 80 gr di riso venere con 200 gr di verdure, 150 gr di prosciutto cotto; Condimenti: 1 cucchiaio di olio, succo di limone a scelta

Merenda: 10gr cioccolata fondente, tisana massimo un cucchiaino di zucchero meglio miele

Cena: frittata 3 albumi + 1 tuorlo, 200 gr di rucola, 60gr di pane integrale; Condimenti: 1 cucchiaio di olio, succo di limone a scelta

Durante la giornata acqua: 2 L oligominerale

GIORNO 4 – Giovedì

Colazione: Spremuta di arancia 150 ml, 40gr biscotti integrali, Caffè

Spuntino: 20 gr mandorle sgusciate

Pranzo: 80 gr di Miglio decorticato o cous cous con 200 gr di verdure, 150 gr di primo sale; Condimenti: 1 cucchiaio di olio, succo di limone a scelta

Merenda: 1 mela verde

Cena: 200gr salmone crudo o affumicato, 200 gr di verdure grigliate; Condimenti: 1 cucchiaio di olio, succo di limone a scelta

Durante la giornata acqua: 2 L oligominerale

GIORNO 5 – Venerdì

Colazione: Latte animale meglio se di capra 150 ml, 3 Gallette di riso o mais con 25 gr di marmellata senza semi, Caffè

Spuntino: Frutta di stagione 150 gr

Pranzo: 60 gr di Riso parboiled con 40 gr di legumi secchi; Condimenti: 1 cucchiaio di olio, succo di limone a scelta

Merenda: 20 gr di mandorle pelate, tisana massimo un cucchiaino di zucchero meglio miele

Cena: 150gr carne rossa magra di vitello, 200 gr di valerianella; Condimenti: 1 cucchiaio di olio, succo di limone a scelta

Durante la giornata acqua: 2 L oligominerale

GIORNO 6 – Sabato

Colazione: Latte delattosato o vegetale 150 ml, 40 gr fiocchi di mais, Caffè

Spuntino: Frutta di stagione 150 gr

Pranzo: 300 gr di filetti di pesce azzurro, 200 gr di verdure a scelta; Condimenti: 1 cucchiaio di olio, succo di limone a scelta

Merenda: Frutta di stagione 150 gr

Cena: Pizza margherita massimo bufalina

GIORNO 7 – Domenica

Colazione: Libero

Pranzo: Libero

Cena: 200 gr di verdure bollite o tisana

Limitatevi ad usare condimenti come olio extravergine d’oliva, aceto e spezie. Inoltre, vi ricordiamo che per aiutare il metabolismo è fondamentale muoversi. Come attività potreste scegliere di fare un giro in bici, camminare a passo veloce, o anche aerobica, ma l’importante è svolgerla per circa 30 minuti al giorno.

Questa dieta vieta, inoltre, il consumo di cibo spazzatura e bevande alcoliche, o gassate, poiché è concesso utilizzare massimo un solo cucchiaino di zucchero al giorno.

La dieta apporta un consumo giornaliero utile per un adulto medio, uomo/donna, di peso non inferiore ai 70kg e non superiore ai 95kg.